Aposentada Francisca Mendes denuncia buraco na passagem Alberto Engelhard

Um buraco bem no meio da passagem Alberto Engelhard, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, vem gerando transtornos e oferecendo riscos aos moradores da área. A aposentada Francisca Mendes, de 73 anos, denuncia que o buraco já se formou há semanas no trecho. O buraco fica em frente à Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) Jesus, Maria e José e da Unidade Municipal de Saúde (UMS) do Curió-Utinga.

Para seguir na via, os motoristas precisam fazer malabarismos para passar sem causar acidentes. A situação se torna ainda mais complexa, uma vez que a passagem é estreita e os condutores precisam redobrar a atenção no momento em que precisar dividir espaço com outros carros. Reduzir a velocidade e seguir com cautela também é outra medida dos motoristas.

Enquanto nenhuma manutenção é feita na via, para alertar os condutores, os moradores decidiram sinalizar o buraco com um pedaço de madeira. A medida foi a única solução encontrada para evitar qualquer acidente no perímetro. Além disso, ainda há o risco da cratera aumentar de tamanho, oferecendo ainda mais transtornos à população, segundo as denúncias.

Francisca Mendes mora bem em frente ao buraco e disse que já presenciou acidentes por conta do problema. Ainda segunda a aposentada, o poder público só compareceu só ao local durante o período eleitoral. Ela considera que, se o problema persistir, mais danos serão cansados. “O cenário é esse, correndo o risco de uma pessoa cair no buraco, um idoso, uma criança, um carro. E só a prefeitura pode resolver, afirma.

A aposentada detalha que por pouco um acidente que ocorreu no local não teve consequências mais graves. “Quando um carro bateu aqui poderia ter tido um acidente. Era um idoso que estava dirigindo. Agora passa um por aqui e outro por lá pode acontecer um acidente”, reclama. “Isso fica em frente à minha casa. Eu pago imposto. Quero a minha frente bem direitinha”, completa.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e à Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) sobre as medidas para solucionar o problema. No entanto, a reportagem aguarda retorno.

