Microempreendedor Antônio Carlos Aleixo reclama de poste sem iluminação na Cabanagem

Há cerca de dois anos, um incêndio aconteceu em um poste que fica localizado na esquina da estrada do Benjamin com a passagem dos Comerciantes, no bairro da Cabanagem, em Belém. Desde então, o perímetro fica às escuras, deixando os moradores expostos à insegurança e a diversos riscos. O microempreendedor Antônio Carlos Aleixo, de 27 anos, que tem um estabelecimento em frente ao local, disse que já fez quase 30 solicitações ao poder público para que o problema seja resolvido.

Equipes vão ao local, realizam a análise da questão, porém não resolvem a questão. O microempreendedor ainda ressaltou que, se não fosse pela iluminação das residências e pontos comerciais, a situação seria ainda pior. Ainda segundo ele, os pontos comerciais têm que funcionar com grades fechadas. Isso por conta da insegurança que a falta de iluminação proporciona.

Situação já se arrasta há anos (Ivan Duarte / O Liberal)

Antônio Carlos, que é proprietário de uma sorveteria no local, pontua que o problema tem gerado inúmeros transtornos aos moradores e comerciantes da área, principalmente à noite. “Até agora, a gente ainda não obteve resposta, ainda não obteve resultado da ocorrência. Já fiz várias ocorrências por ligação e por aplicativo também. Sempre vem equipes [até o local] para fazer vistorias, só que eles alegam que não têm como resolver o problema”, diz.

“Não só eu sofro com esse problema, mas todos os empreendimentos próximos: o pessoal da padaria, os que têm conserto de celular e eu, com a minha sorveteria. Isso implica em nosso empreendimento, afasta os nossos clientes, eles se sentem desconfortáveis com o ambiente, afirma o empreendedor.

Além disso, devido à falta de iluminação do trecho alguns acidentes também já foram registrados, frisa Antônio: “Por ser um local de esquina, acaba ocorrendo alguns acidentes aqui, com pedestres ciclistas, pela falta da iluminação”. A sensação de insegurança também se faz presente nos moradores. “Isso complica bastante. Coloca em risco a gente dos estabelecimentos, a gente fica vulnerável a assaltos e outras situações”, denuncia.

Em nota, a Equatorial Pará informaou que no endereço citado há um poste de energia que funciona em condições normais. "Em relação à iluminação pública, a responsabilidade é da prefeitura municipal", finaliza o comunicado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes à Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) para esclarecer o que será feito para solucionar o problema da área. A reportagem aguarda do órgão municipal.