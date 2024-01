Advogado Wladimir Campos diz que rua Alacid Nunes está há dois meses sem iluminação pública

O bairro do Tenoné, em Belém, vem enfrentando o problema da falta de iluminação pública. O morador Wladimir Campos relata um pouco sobre essa questão, na qual prejudica a população como insegurança e entre outros problemas. Segundo o advogado Wladimir Campos, morador da área há 30 anos, uma das principais vias de acesso do bairro, Alacid Nunes, está sem iluminação pública há aproximadamente dois meses. As lâmpadas de led não funcionam na via.

"Às vezes esses problemas não chegam ao conhecimento da prefeitura, por isso é importante o trabalho da imprensa. A rua Alacid Nunes, por exemplo, é uma via importante para os moradores do bairro e a única entrada para o bairro. À noite, essa via fica totalmente escura", pontua o morador.

Diante da insegurança, o morador pede providência urgente por parte da prefeitura de Belém para que esse problema seja resolvido. Ele destaca que tem aproximadamente dois meses que a via está escura. De dia, a população não sente, mas à medida que a noite vai chegando o transtorno atinge a população.

O morador diz que muitas pessoas trafegam pelo local a pé ou de bicicleta e a falta de iluminação acaba ocasionando vários tipos de situações arriscadas, tanto no que diz respeito aos assaltos, como aos acidentes. "Aqui passa muita gente, as pessoas acabam ficando vulneráveis à ação de criminosos, mas, também existe o risco de acidentes, pois sem iluminação elas não enxergam os buracos da via e a acessibilidade fica prejudicada", pontua o morador.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e aguarda resposta sobre as providências.

