Moradores relatam sobre a frequência de descarte de lixo no canteiro da avenida Marquês de Herval, entre as travessas Mauriti e Barão do Triunfo, no bairro da Pedreira, em Belém. No local, também há mato alto, principalmente nas calçadas e áreas de estacionamento para carros. Neste trecho, foram jogados resíduos que se tornaram pilhas de lixo. O motorista Ivan Santos diz que a situação do lixo é um caso sério e reclama da falta de medidas para resolução do problema pelos órgãos públicos.

Ivan diz que a cidade de Belém está abandonada (Reprodução / Você Repórter)

Os moradores também dizem que o problema do lixo é causado por pessoas de fora da comunidade, mas relatam que alguns residentes também contribuem para o crescimento de aglomerados de lixo. Com relação ao mato alto, pedestres sentem dificuldades para transitar na área. Os residentes que fazem caminhadas pelo canteiro contam que o mato atrapalha o percurso e prejudica a passagem.

VEJA MAIS:

O lixo está atraindo roedores e animais peçonhentos, segundo os moradores. O local virou ponto de descarte irregular para lixos domésticos e orgânicos. Nesta mesma área, há entulhos com pedaços de terra e galhos de árvores. "Esse problema dos lixos está ocorrendo por onde você andar. Eu estava vindo da rua da Estrela e vi que lá também está lotado de lixo. No canto da Visconde com a travessa Mauriti, o lixo já está no meio da rua. Nessa área, a gente precisa, praticamente, ir pro meio da rua para caminhar, se arriscando", alerta Ivan.

Ivan diz que os pedestres correm o perigo de serem atropelados, já que os lixos estão nas calçadas e impedem a passagem dos transeuntes. "Infelizmente, o problema é total e geral no bairro, na cidade. Infelizmente, Belém está abandonada. E quem sofre somos nós, moradores. Se você passar por aqui, já sente o odor", acrescenta o denunciante.

Há lixo junto com o mato alto do canteiro (Motorista Ivan Santos denuncia pilhas de lixo e mato alto no canteiro da Marquês de Herval)

"Esse lixo aqui ainda está pouco em comparação com os outros pontos de descarte irregular. Imagine por aí como é que tá os outros locais com lixo e abandono. Há vários pontos da cidade que apresentam um monte de lixo. Vamos ver se nos próximos anos vai ocorrer alguma melhoria", disse Ivan.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) e aguarda retorno do órgão.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.