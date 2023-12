Autônomo Henrique Martins denuncia canteiro tomado por lixo na Antônio Everdosa

No canteiro central na rua Antônio Everdosa, no bairro da Pedreira, em Belém, moradores reclamam da grande quantidade de lixo despejada no local. Na última quarta-feira (06), todo o canteiro estava tomado por lixo. A área se tornou um ponto de descarte irregular e apresenta vários tipos de resíduos, como móveis quebrados, pedaços de madeiras e rejeitos orgânicos. O autônomo Henrique Martins conta que o problema é de anos e nunca foi solucionado.

Henrique pede que a população não contribua com o descarte irregular de lixo (Igor Mota / O Liberal)

"Esse descarte de lixo já acontece há muito tempo. O pessoal vem e joga por aqui. É lixo doméstico, lixos de casa, estão tudo aqui e acaba indo para a pista. Eu observo essa situação há anos. A prefeitura faz limpeza, mas a população não colabora e continuam jogando lixo por aqui", conta Henrique.

VEJA MAIS:

O local também apresenta lixos domésticos, restos de materiais de construção e pedaços de terras. Moradores e pedestres se sentem incomodados com a presença dos lixos. Os transeuntes precisam caminhar ao lado dos lixos que causam forte odor. Alguns não conseguem caminhar em alguns pontos do canteiro, pois os resíduos tomam conta da passagem aos pedestres.

A comunidade do bairro diz que é comum observar vários pontos de lixo pelo canteiro. Em outro ponto do canteiro, próximo a travessa Lomas Valentina, há um grande aglomerado de entulhos que tomaram conta das calçadas. Nesse local, foram despejados pneus de bicicleta, alimentos, pedaços de plantas e materiais de piso. Para transitar no local, os moradores precisam se arriscar e percorrer a via.

A população possui dificuldades para trasitar na área (Igor Mota / O Liberal)

"Aqui fica um lixo a céu aberto. Isso nunca acaba, pois a Prefeitura vem e é feito a limpeza, mas depois vem algumas pessoas e jogam o lixo de novo. Esses lixos podem prejudicar a nossa saúde. Aqui há muitos moradores que são idosos ou estão doentes e ainda passam por essa situação, fora as doenças que podem ser provocadas por conta desse lixo que atrai ratos e outros ricos", reclama Henrique.

A redação de O Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) sobre a limpeza do canteiro e a fiscalização para evitar o despejo de lixo no local. A reportagem aguarda o retorno do órgão.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.