Ademir Marques denuncia lixo acumulado em calçada, na Rodovia do Tapanã

O descarte irregular de lixo é uma prática recorrente na capital paraense. Um dos pontos em que se pode constatar o problema fica localizado na Rodovia do Tapanã, em frente à praça Henrique Santiago. A calçada está tomada por lixo e mato alto, impedindo a passagem dos pedestres. Ademir Marques, orientador de farmácia, mora há cinco anos no bairro e é afetado pela situação todos os dias.

Segundo o morador, apesar do recolhimento feito pela prefeitura, uma grande quantidade de lixo se acumula no local devido ao comportamento da população, que faz o despejo a qualquer horário do dia. Ele denuncia que os comerciantes da praça em frente, cuja movimentação é intensa durante a noite, contribuem para a situação. Em meio aos resíduos, é possível encontrar restos de alimento.

Ademir Marques, morador do Tapanã (Foto: Igor Mota / O Liberal)

“O problema é a (ausência de) fiscalização e manter o gramado limpo, porque quando o pessoal vê o mato crescendo, é mais uma desculpa pra jogar o lixo”, avalia. Ademir diz, ainda, que a situação ocorre desde que passou a morar no local. “Esse descaso não muda. Você vê, a gente é obrigado a vir pela ciclovia pra seguir caminhando, correndo risco”, complementa.

O lixo ocupa a calçada e parte da ciclovia, atrapalhando pedestres e ciclistas. Uma das pessoas que circulam pelo local diariamente sob duas rodas é Manoel Muniz (74). Ele lamenta pelo cenário que presencia há várias décadas. “Nossa cidade é bonita, mas sem cuidado. Eu trafego por aqui há uns 40 anos e não muda nada, tem lixo aqui e acolá”, finaliza o aposentado.

Lixo na Rodovia do Tapanã ocupa toda a calçada e parte da ciclovia (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Em nota divulgadas nesta quinta-feira (23), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que enviará equipe para verificar a situação e também irá notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta e remover o lixo e o entulho do local. A Sesan também afirmou que recolhe com frequência os resíduos no local citado.

"A Sesan pede à população que não descarte lixo de forma irregular. No caso do lixo doméstico respeite os dias e horários que o carro coletor passa no bairro. No caso de entulho é disponibilizado, gratuitamente, o Zap-Entulho que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no whatsapp: 91 98499-0059.”, detalha a nota.

"A Secretaria apela para que os cidadãos se tornem agentes fiscalizador, em sua rua ou bairro, e ao presenciar descarte irregular de lixo doméstico ou entulho denuncie imediatamente através da redes sociais oficias da Prefeitura ou Sesan. Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de lixo é crime ambiental, com pena até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato”, finaliza.

Como denunciar?

