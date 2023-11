Empresário Mário Carvalho denuncia acúmulo de lixo e entulho na Rua da Marinha

Há dois anos trabalhando na Rua da Marinha, o empresário Mário Carvalho denuncia a falta de atenção para com essa via no bairro da Marambaia, já que o lixo e entulho em grande quantidade tomam conta do lugar. Especificamente ao longo da calçada do muro da unidade da Marinha do Brasil naquele perímetro de Belém.

Mário Carvalho: à espera da retirada do lixo e entulho na Rua da Marinha (Reprodução: Bruno Macedo)

Mário Carvalho relata que ao longo dos dois anos de trabalho na Rua da Marinha, o problema do lixo e entulho sempre foi assim. "A gente até pede aos carroceiros para que não jogarem o lixo aí, mas eles não atendem o nosso pedido", relata. O acúmulo desse material gera preocupação nos moradores, pois atrai insetos e outros vetores de doenças e provoca ainda o mau cheiro na área. As pessoas têm de desviar do material acumulado na calçada, indo para o meio da rua.

VEJA MAIS

Descaso

Mário conta que os moradores da área já entraram em contato com a Prefeitura de Belém por diversas vezes para que seja feita a retirada desse material da via. "Eles tiram mensalmente, às vezes, duas vezes na semana, então não tem aquela programação para fazer a retirada do lixo e entulho", enfatiza.

O empresário tem seu negócio situado bem em frente ao local tomado por lixo de entulho. "A nossa situação é bem complicada, porque as pessoas passam por aqui, veem a situação de lixo, fora o odor, porque às vezes jogam aí restos de animais", acrescenta.

Moradores da Rua da Marinha denunciam situação insustentável com lixo e entulho (Reprodução: Bruno Macedo)

Prefeitura

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, na sexta-feira (17), que enviará equipe para verificar a situação e também irá notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta e remover o lixo e o entulho do local.

A secretaria informou, ainda, que recolhe com frequência os resíduos no local citado. "A Sesan pede à população que não descarte lixo de forma irregular. No caso do lixo doméstico, respeite os dias e horários que o carro coletor passa no bairro. No caso de entulho é disponibilizado, gratuitamente, o Zap-Entulho, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no whatsapp: 91 98499-0059".

O órgão municipal "apela para que os cidadãos se tornem agentes fiscalizadores em sua rua ou bairro, e ao presenciar descarte irregular de lixo doméstico ou entulho denunciem imediatamente através da redes sociais oficiais da Prefeitura ou Sesan".

De acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de lixo é crime ambiental, com pena até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato, como reforça a Sesan.