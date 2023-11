Comerciante Léa Belarmino denuncia buraco de um ano na travessa Lomas Valentinas

“É uma questão praticamente permanente. A prefeitura vem, faz uma maquiagem, mas, no terceiro dia após o conserto, volta a quebrar”. É o que denuncia a comerciante Léa Belarmino sobre um buraco na Travessa Lomas Valentinas, entre Avenidas Visconde de Inhaúma e Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém.

Segundo a comerciante, que mora na Alameda Ana Laura, que fica bem em frente ao buraco, a falha na pista já estaria há cerca de um ano no local, desde que um serviço foi realizado pela Cosanpa (Companhia de Saneamento do Pará) no trecho.

“Esse buraco já está há mais de ano aqui. Ele aumenta e diminui. A prefeitura vem mas só faz uma capa aqui por cima, porque na verdade esse buraco tem um problema de ligação de água por baixo. Quando a água passa e não encontra a canalização correta, que está quebrada, leva todo o trabalho que eles fazem”, explica a moradora.

De acordo com Léa, vários reparos no asfalto já foram realizados pela prefeitura, mas o buraco sempre reaparece. “A manilha que passa por baixo não é consertada, então o fluxo de água quebra o asfalto. Tem que fazer um serviço correto: colocar a manilha que está quebrada e depois fazer o asfalto”, avalia.

Ao longo desse tempo, a comerciante já testemunhou inúmeros acidentes, com carros quebrados e grandes prejuízos aos motoristas. “Eu, minhas vizinhas, o porteiro do Pará Clube vemos o sofrimento dos motoristas que passam todos os dias aqui, principalmente à noite. Os carros caem e quebram. O poder público vê e não faz nada”, reclama.

Léa Belarmino mostra o buraco que fica em frente à alameda onde mora (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Leá conta que ela e outros moradores já ajudaram vários motoristas que tiveram seus carros danificados e que sinalizam o buraco com pneus e pedaços de madeira para que novos acidentes não aconteçam. No momento da reportagem, havia uma estrutura de madeira com fitas amarelas sinalizando a falha na pista, que os moradores acreditam ter sido colocada pela prefeitura.

“É uma rua de grande fluxo de carros. Muitas pessoas já foram prejudicadas. Temos várias fotos de carros quebrados. Não temo como: se cai em um buraco desses, quebra, arrebenta. Não é um buraco de dez dias, é um buraco de um ano. Os carros passam, se quebram e nada é feito”, resume Léa.

A Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) e a Cosanpa foram procuradas para esclarecimentos.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que, uma equipe técnica esteve no local e constatou que a responsabilidade é da Prefeitura.