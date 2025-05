Moradores interditam avenida Júlio Cesar na tarde desta segunda-feira (05)

Moradores de casas localizadas nas proximidades do canal São Joaquim interditaram na tarde desta segunda-feira (5/5) a ponte do canal que fica na avenida Júlio Cesar, no sentido do Aeroporto Internacional de Belém. A população reclama que está sem energia elétrica, desde às 22h do último domingo (04), após uma fiação pegar fogo e atingir uma residência no local. Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal nesta terça (6/5), a Equatorial Pará informou que normalizou o fornecimento de energia na passagem Fluminense e suas proximidades, no bairro da Marambaia, em Belém, às 22h11 de segunda (5/5).

O problema ocorreu na passagem Curuzu com a travessa Fluminense, localizada às margens do canal, no bairro da Marambaia. Os moradores relataram que a fiação elétrica pegou fogo duas vezes na noite de domingo (05) e que os bombeiros até chegaram a ser acionados para combater as chamas na primeira vez que ocorreu o incidente. Ainda segundo as testemunhas, na segunda, o fogo teria se espalhado para a casa de um morador da região.

Desde então a população está sem energia na área. Eles reclamam que não receberam nenhuma previsão da Equatorial Energia, concessionária da energia elétrica, de quando o abastecimento será restabelecido.

Ainda segundo o comunicado da Equatorial, as equipes atuaram com todos os esforços para a conclusão do serviço no menor tempo possível. "A situação foi causada por conta de um incêndio que iniciou na fiação de telefonia da região e atingiu a rede elétrica", informou a distribuidora.

A Equatorial Pará reforça que toda falta de energia deve ser registrada nos canais oficiais de atendimento que estão disponíveis 24h, por meio do 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.