Moradores da Antônio Everdosa protestam por falta de energia

O Centro Integrado de Operações (Ciop) informou, no início da noite desta segunda (9), que moradores da avenida Antônio Everdosa, bairro da Pedreira, se reuniram para fazer protesto na via, pois reclamam da falta de energia no local.

A informação repassada é que os moradores ficaram sem energia desde o início da manhã. A equipe de repostagem já solicitou informações à Equatorial e aguarda resposta.