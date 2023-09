Queda de energia em Outeiro afetou 16 mil pessoas, afirma Equatorial

A falta de energia elétrica em Outeiro, distrito de Belém, registrada nesta quarta-feira (13), afetou 16 mil clientes da Equatorial Pará. Segundo a empresa concessionária do serviço, a luz voltou só no começo da madrugada desta quinta-feira (14), por volta de 00h19, mas algumas pessoas relataram uma nova interrupção no fornecimento de energia. O transtorno foi motivado pela queda de uma vegetação de dentro do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), que caiu sobre a rede elétrica que atende a região. O perfil Outeiro News, no Facebook, disse que a falta de energia durou em torno de 6h, o que gerou bastante dor de cabeça para pequenos comerciantes.

Quanto ao novo problema relatado por moradores de Outeiro, a Equatorial disse que “equipes da Distribuidora já estão realizando inspeção no circuito que atende 920 clientes para restabelecer o serviço”.

A Equatorial Pará reforça que toda falta de energia deve ser registrada nos canais de atendimento que estão disponíveis 24h, por meio do 0800 091 01 96, pela assistente virtual Clara, via WhatsApp no número (91) 3217 8200, pelo site www.equatorialenergia.com.br e ainda pelo App Equatorial Energia, disponível para dispositivos Android e IOS.

Nas redes sociais, moradores de Outeiro denunciam a completa escuridão registrada na quarta (13). Pelas imagens é possível ver que umas das poucas luzes que aparecem em gravações é do interior de um ônibus.