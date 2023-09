Moradores bloqueiam av. Pedro Álvares Cabral em protesto contra falta de energia, no Telégrafo

Moradores do bairro do Telégrafo, em Belém, bloquearam parte da avenida Pedro Álvares Cabral, na noite desta quarta-feira (20), em protesto contra a falta de energia elétrica que atinge as famílias desde a noite da última terça-feira (19). A manifestação se concentra próximo à rodovia Arthur Bernardes. O trânsito está lento no local.

VEJA MAIS

Vídeos enviados à Redação Integrada de O Liberal mostram a pista, no sentido de quem vai para a Doca, fechada. Moradores queimaram pedaços de madeira e pneus para interditar a via.

Procurada, a Equatorial Pará informou que “uma equipe está no local, no bairro do Telégrafo, e identificou um transformador queimado, que foi sobrecarregado por conta de ligações clandestinas. Os técnicos trabalham para resolver a situação no menor tempo possível”.

“Vale destacar que no bairro não há nenhuma ocorrência registrada por falta de energia há mais de 24h. As primeiras notificações qu​e a distribuidora recebeu dos clientes começaram na tarde desta quarta-feira, 20”, disse a Equatorial Energia.

A empresa aproveita para orientar aos clientes que, em casos de falta de energia, é necessário registrar uma ocorrência pelos seus canais de atendimento: no 0800 091 0196, no aplicativo Equatorial Energia, ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.

Saiba como está o trânsito ao vivo