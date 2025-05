‘Batata’ é assassinado com mais de 20 tiros em Santarém

Joelton de Almeida Bentes, de 38 anos, mais conhecido como “Batata”, foi assassinado com cerca de 22 tiros em Santarém, no oeste do Pará. O crime ocorreu na tarde de sábado (3), quando a vítima se preparava para entrar no próprio carro, na Rua Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho. Câmeras de segurança registraram o crime.

Segundo as informações policiais, Joelton morava próximo ao local do homicídio. Ele iria entrar no carro, por volta das 17h15, quando foi abordado por três homens que desceram de um outro automóvel de cor prata. Os suspeitos surpreenderam a vítima e efetuaram cerca de 22 disparos em Joelton, que morreu no local. Após o crime, os suspeitos fugiram.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da execução. Na gravação, é possível ver o momento em que o veículo para em frente ao carro da vítima e o impede de prosseguir. Os criminosos desceram do carro com as armas nas mãos e efetuaram os disparos. Ainda conforme a PM, os suspeitos abandonaram o carro usado no assassinato minutos após o crime. Equipes realizam rondas em busca dos suspeitos, mas ninguém foi preso.

As investigações policiais apontaram que, anos atrás, Joelton teve envolvimento com o tráfico de drogas e associação criminosa. Ele havia sido preso em dezembro de 2024 durante a Operação Annuum, que desarticulou um esquema de tráfico de entorpecentes. Na ocasião, foram apreendidos dois veículos e materiais relacionados ao crime.

"A Polícia Civil informa que equipes da delegacia de Homicídios de Santarém trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime, bem como a motivação. Perícias foram solicitadas", comunicou em nota.