Moradores interditam a Alça Viária em protesto contra falta de energia elétrica

Moradores das proximidades do quilômetro 40 da Alça Viária, no município do Acará, no nordeste paraense, bloquearam a pista na tarde desta sexta-feira (24) em protesto contra a falta de energia elétrica na região, que já dura quatro dias, segundo eles.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um congestionamento quilométrico, com dezenas de veículos parados, incluindo caminhões e carros de passeio, em uma das pontes da Alça Viária.

Os moradores alegam que estão enfrentando diversos prejuízos devido à ausência de energia elétrica, afetando tanto o comércio local quanto o armazenamento de alimentos e a qualidade de vida das famílias, que estariam, por exemplo, há quatro dias sem dormir, por conta do problema.

A reportagem do Grupo Liberal acionou a Equatorial Energia e aguarda um posicionamento.