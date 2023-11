Assistente administrativo Rafael Nascimento denuncia falta de sinalização na avenida Centenário

A falta de sinalização adequada na avenida Centenário, entre os bairros do Mangueirão e Bengui, em Belém, tem sido um motivo de transtornos para os moradores da área. Segundo denuncia o assistente administrativo Rafael Nascimento, uma das faixas de pedestre da via está totalmente apagada, colocando em perigo a travessia de quem passa pelo trecho. Além disso, o semáforo instalado no local é constantemente desrespeitado pelos condutores dos veículos que passam por ali.

E ainda, outra reclamação dos moradores é que não há fiscalização por agentes de trânsito ao longo da avenida Centenário. O trecho, que perpassa os dois bairros Mangueirão e Bengui, é uma das principais rotas alternativas para os condutores, que, em meio à carência de sinalização, não respeitam quem passa pelo local. Com isso, a sensação de insegurança é constante para os pedestres que transitam diariamente pela via e precisam se locomover para cumprir os compromissos.

De acordo com os relatos dos moradores, o problema já é antigo e nada foi feito para contornar os transtornos. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) já chegou a ser acionada para que a pintura da faixa de pedestre fosse realizada. No entanto, a avenida segue com a faixa apagada. Outros pedidos feitos foram o reforço da pintura da ciclovia que, segundo os relatos, já não existe mais, além da instalação de radares e da presença de agentes do órgão para garantir a segurança da travessia dos pedestres.

Segundo Rafael Nascimento, todos esses problemas já acontecem há seis anos no local. “Na extensão toda da Centenário, que é da Júlio César até a Augusto Montenegro, você encontra poucos pontos com a sinalização evidente para o motorista se situar. E. quando chega já bem dentro dos bairros mesmo, tanto o Mangueirão quanto o Bengui, isso dificulta para nós moradores, haja vista que a avenida Centenário corta os dois bairros. E nós, moradores, precisamos transitar, porque há comércio, igrejas, feiras. A gente precisa ir para a parada de ônibus, nos dois sentidos passam um ônibus. E essa falta de sinalização acarreta também as imprudências que são constantes”, relata.

Faixa de pedestre apagada em um trecho da avenida Centenário (Reprodução / Wellyda Farias)

“Aí também é carro em alta velocidade, é moto passando por cima de calçada, é a ciclofaixa que não é respeitada. É o sinal que é furado, enfim, esses problemas que dificultam, causam acidentes. Inclusive, já causaram mortes. Carro em alta velocidade que já capotou para entrar e quebrou quiosques de comerciantes. A gente não encontra sequer fiscalização humana. A Semob não se faz presente na via, sendo que é uma via de muito importância para a cidade, de entrada e saída. É um fluxo constante e infelizmente são fatores que atrapalham a vida de quem mora por aqui”, desabafa Rafael.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) informou, por meio de nota, que mantém fiscalizações regulares com agentes de trânsito em rondas com viaturas e motocicletas, com o apoio do guincho, para coibir imprudências e infrações na cidade. “A Semob informa que vai enviar equipe técnica ao local, para fazer levantamento da sinalização da via e providências cabíveis”, detalha a nota.

“A autarquia orienta os condutores a obedecer à sinalização e a seguir as regras de circulação estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), legislação que regula a conduta segura no trânsito, e que são aprendidas nos Centros de Formação de Condutores para receber a habilitação. Seguindo as regras o condutor evita infrações, multas e sinistros”, completa o comunicado do órgão.

