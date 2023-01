Faixas de pedestres foram apagadas na Travessa Vileta após nova pavimentação

Um serviço de pavimentação asfáltica foi realizado na travessa Vileta há pelo menos três meses, apagando as faixas de pedestres e ciclovias que haviam no trecho que fica entre a avenida Almirante Barroso e avenida Pedro Miranda, de acordo com denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter.

Segundo relatos, o serviço de revitalização da rua foi concluído com êxito, entregando aos moradores um novo asfalto, com uma pista de qualidade. No entanto, as faixas de pedestres e ciclovias que haviam na área foram apagadas e até o momento não houve a pintura de novas faixas no local.

Ainda de acordo com os reclamantes, um dos maiores problemas citados é a falta de segurança que os pedestres e ciclistas sofrem, pois não há nenhum local reservado para o tráfego deles, o que pode causar atropelamentos por terem que trafegar na pista.

VEJA MAIS



Um denunciante anônimo conta que mesmo após várias solicitações para os órgãos competentes, nenhum retorno sobre a situação foi dada aos moradores da travessa. "A gente não sabe se vão voltar e pintar novas faixas ou se vão pintar em novos pontos. A gente não sabe de nada", diz.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para mais esclarecimentos e aguarda retorno.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o WhatsApp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém