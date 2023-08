Mulher morre atropelada por motocicleta em faixa de pedestres na rodovia do Tapanã, em Belém

Uma mulher que ainda não teve identidade divulgada oficialmente morreu atropelada por uma motocicleta, na manhã desta quarta-feira (30), por volta das 8h30, na rodovia do Tapanã, sentido avenida Augusto Montenegro, em frente a igreja Jesus Cristo é o Senhor Universal. De acordo com o 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM), a vítima atravessava a faixa de pedestres para ir fazer compras. Nesse momento, foi atingida pela moto e morreu na hora.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp

Ainda segundo o 24º BPM, outras duas mulheres foram atingidas pela motocicleta, mas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 24h, em Ananindeua. No local do atropelamento, os policiais militares informaram que o condutor foi detido para ser encaminhado para a delegacia. E disseram que ele alegou não ter visto as três mulheres atravessando. Não existe semáforo para veículos nessa faixa de pedestres.Por volta das 10h, agentes da Polícia Científica trabalham na perícia no local do atropelamento. A pista sentido Augusto Montenegro foi interditada para o trabalho de perícia. Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) orientaram o trânsito, que foi liberado para veículos por volta das 10h35, quando foi feita a remoção.