Dona de casa Maria Rute denuncia falta de cobertura em ponto de ônibus na Doca

A falta de cobertura em uma parada de ônibus na avenida Visconde de Souza Franco (Doca), no bairro do Umarizal, no centro de Belém, tem sido motivo de reclamações para os usuários de transporte público que, diariamente, precisam aguardar pelos coletivos no local. Segundo a dona de casa Maria Rute, o ponto já está há quase um ano sem a devida manutenção. O péssimo estado de conservação dos abrigos também é mais um dos pontos observados por quem trafega pelo trecho.

Para quem precisa se proteger do sol ou da chuva, a solução é utilizar sombrinhas ou ficar embaixo das árvores, já que a parada não oferece cobertura. Isso se torna ainda pior, considerando a longa espera pelos ônibus. Além disso, a falta de estrutura não é a única reclamação de quem passa pelo local. A calçada quebrada, também tomada por buracos, evidencia o descaso nos arredores do ponto de ônibus — podendo resultar em acidentes para os pedestres que trafegam pelo perímetro.

Maria Rute relata que a falta de estrutura afeta a população diariamente, uma vez que o ponto de ônibus é bastante movimentado. “Começou a cair uma ‘folha’, depois caiu a outra. Ou arrancaram, eu não sei. Foi agravando e agora não tem nenhuma. E as pessoas ficam na beira da rua, se expondo, é arriscado elas serem atropeladas. Os carros dobram na rua, os ônibus vêm com alta velocidade e não param. As pessoas ficam expostas ao sol”, afirma.

Paradas de ônibus sem cobertura na avenida Visconde de Souza Franco (Reprodução/ Bruno Macedo)

Outra reclamação é a falta de sinalização no trecho, como destaca a dona de casa. “E essa parada fica em frente a uma unidade de saúde, especializada em ortopedia. As pessoas vêm de muleta, bengala, cadeira de rodas. E elas precisam atravessar aqui. Antes tinha uma faixa de pedestre, e um sinal, que tiraram daqui. As pessoas precisam atravessar correndo, com toda a dificuldade de deslocamento que as pessoas possuem. Todo mundo precisa fazer malabarismo por aqui”, completa.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) com relação à manutenção do ponto de ônibus. E, ainda, pediu esclarecimentos à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) acerca das denúncias sobre a falta de sinalização. A reportagem aguarda retorno.

