Líder comunitário Mauro Ephima denuncia acúmulo de lixo e buracos no Parque Verde

Moradores da Rua Três, ao lado da avenida Padre Bruno Sechi, localizado no bairro do Parque Verde, em Belém, reclamam dos transtornos causados pelo acúmulo de lixos e buracos. O líder comunitário Mauro Ephima, de 58 anos, diz que já tentou buscar soluções para os problemas, junto à comunidade, mas não consegue obter ajuda da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).

O lixo incomoda os moradores devido a poluição do ambiente e forte odor (Igor Mota / O Liberal)

Há vários pontos de descarte pelo decorrer da rua. Os moradores estariam colocando seus lixos nas calçadas para serem recolhidos, mas, segundo o denunciante, a coleta de lixo não está ocorrendo na via. “Há muito tempo temos esse problema aqui na Rua Três. O pessoal não recolhe esses entulhos e fica muito urubu aqui", disse Mauro.

O líder comunitário diz que já enviou vários ofícios para a Sesan e que foi até a sede do órgão para cobrar respostas. Ele solicitou auxílio às autoridades, mas não obteve retorno. "Estamos sofrendo, porque não há coleta da prefeitura. Antes, tinha. Mas desapareceram. Não tiram mais nada. Eles falam que a prefeitura está devendo a caçamba e, por isso, eles não podem vir”, conta.

O lixo também pega parte da via (Igor Mota / O Liberal)

Trechos esburacados também são problemas que causam desconforto e atrapalham a rotina dos moradores da Rua Três. Mauro conta que a via possui um alto tráfego de veículos e que há vários buracos que atrapalham o percurso de carros e motos. “Já enviei ofícios à Sesan, pedindo tanto a coleta desse lixo quanto o tapa-buraco, mas nunca vieram e nem responderam nada”, relata.

O denunciante afirma que o bairro não tem sido bem cuidado pela gestão municipal e que a população se sente abandonada, pois não há sinal de que a via irá receber manutenções ou reformas. “Fica essa lixarada e o prefeito não toma jeito de tirar isso daqui. Nunca mais fizeram nada aqui pelo Parque Verde”, reclama.

Questionada sobre a situação, a Sesan não se manifestou até o fechamento desta edição.

