Comerciante Sérgio Corrêa denuncia falta de poda em árvore no bairro da Campina

Moradores da rua Carlos Gomes, no bairro da Campina, em Belém, denunciam que uma árvore de grande porte está afetando o tráfego na área por conta da falta de poda do vegetal. Os galhos enormes têm causado transtornos diários em meio a passagem de veículos maiores, que colidem com partes do vegetal. Ainda de acordo com as denúncias, o problema ocorre desde 2019. A denúncia é detalhada pelo comerciante Sérgio Corrêa.

Os relatos dão conta, ainda, de que a prefeitura de Belém já foi informada sobre o problema, mas nada foi feito até então. Ainda segundo os moradores do local, a passagem de pedestres também é afetada por conta da falta de poda da árvore, já que partes da árvore já chegam a tomar conta da calçada, dificultando a locomoção. Os moradores temem, também, que a árvore possa vir ao chão.

Por conta dos galhos longos, diversos caminhões já colidiram contra os galhos, como relata Sérgio. As fiações da rede elétrica também já foram atingidas pelas partes da árvore, “O problema está aí há mais de 7 anos. Há 5 anos, mais ou menos, veio um pessoal da prefeitura. Eles deram uma olhada nela tudinho, mas não resolveram. E depois veio a Defesa Civil que cercou o lado dela todinha. Antigamente caia um detrito nas pessoas quando elas passavam [próximo à árvore]”, afirma.

“Duas vezes caminhões já engataram. Tiveram que cortar. E há muito tempo está assim, abandonado. Há muito tempo, já fizemos contato com a prefeitura, mas não tivemos respostas, para poder podá-la todinha. Eles dizem que podaram uma parte uma vez, uma parte pequena, mas a grande não, que é a principal. Caminhões grandes quando passam sempre batem aqui [nos galhos]. E eu já caí aqui também”, completa.

Por meio de nota, a Prefeitura de Belém informou que técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) irão ao local indicado para realizar a vistoria no vegetal que indicará a abordagem que será utilizada para poda ou supressão da árvore. “Periodicamente a Semma realiza análise técnica dos pedidos de poda e supressão recebidos por meio do protocolo da secretaria”, detalha um trecho da nota.

“Apenas após a vistoria do vegetal, os serviços são realizados, ou não. Em muitos casos, a análise feita pelo cidadão comum não coincide com a feita pelo especialista e por esta razão o serviço solicitado não é realizado. O que ocorre, por exemplo, quando a inclinação natural do vegetal é confundida com risco de queda. Há também os casos em que é solicitada a poda ou retirada do vegetal para facilitar a entrada na garagem de uma residência, para dar maior visibilidade na fachada de empresas ou, mais recentemente, para ampliar o campo de visão durante a procissão do Círio de Nazaré”, acrescenta a Semma.

“Em casos como estes, os pedidos são indeferidos, uma vez que poda e supressão são feitas apenas quando há indicação técnica para tal. Diariamente a Secretaria realiza podas nas árvores existentes em toda Belém, o que inclui seus distritos. Na maioria dos casos, são feitas podas de limpeza, porém há outros tipos de podas, como de correção de ramos, redução de copa e poda de formação. O serviço de poda deve ser solicitado diretamente na Secretaria de Meio Ambiente, localizada na Quintino Bocaiúva. Para registrar o pedido, é necessário apresentar documento de identidade com foto, informar a localização do vegetal (rua principal e perímetro) e o motivo do requerimento. Não são aceitos pedidos feitos por e-mail ou por telefone. Em caso de emergência, o Centro Integrado de Operações (Ciop) deve ser acionado pelo número 190”, finaliza a nota.

