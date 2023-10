Sapateiro Antônio Edson reclama da falta de poda em árvores da Rua dos Pariquis

No trecho da rua dos Pariquis, entre a avenida Alcindo Cacela e a travessa 9 de Janeiro, no bairro da Cremação, em Belém, há cinco árvores que precisam de poda, segundo denúncias do sapateiro Antônio Edson, morador do bairro. Ele diz que os troncos das árvores estão um pouco tombados e que o tamanho dos vegetais encobre a luminosidade dos postes de iluminação pública.

Antônio diz que o pedido de poda é feito há anos pela população que mora no local (Reprodução / Você Repórter)

"Essa situação já foi reclamada por inúmeras vezes. As equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) já vieram aqui. Eles (equipe técnica) vêm aqui e olham, fazem a análise, tiram foto e falam que vão voltar para completar os serviços. A gente recebe o agendamento de poda, mas eles não voltam", afirma Antônio.

Os galhos estão emaranhados em meio aos cabos dos postes. Em períodos de chuva, o balanço das árvores prejudica a fiação elétrica e corre o risco de quebrar ou cortar os cabos. As cinco árvores seriam da mesma espécie e todas passam pelo mesmo problema da falta de cuidados e poda. Por conta do peso da ramagem e dos galhos, os vegetais estão tombando, de forma demorada, no local.

VEJA MAIS:

Com o peso e a inclinação das árvores, os galhos atingem a fiação elétrica e os cabos de telefonia, internet e TV a cabo, causando transtornos aos moradores. "As equipes só apararam uma árvore que fica na esquina. Mas tem uma árvore, em especial, que é a mais perigosa, pois quando chove, ela só falta cair. Essa árvore já rompeu alguns cabos e balança muito", conta Antônio.

Os moradores temem com a chegada das fortes chuvas, pois uma das árvores possui uma tendência maior de cair no local e atingir a fiação elétrica, que está baixa. Caso ocorra a queda do vegetal, os residentes dizem que o prejuízo será enorme. A via possui alto fluxo de carros e caminhões. Antônio disse que, durante a passagem de um veículo de grande porte, um galho da árvore foi quebrado pelo veículo.

árvores sem poda na rua dos pariquis Por conta do peso dos galhos e das raízes, as árvores estão tombando lentamente no local No perímetro, são cinco árvores com falta de poda, segundo as denúncias As raízes da árvore estão sufocadas, quebrando o pavimento para pedestres

"Aqui, nesse trecho, é uma calçada só e as raízes já estão arrebentando aqui o pavimento. Essas árvores não fazem sombra pra gente que tem loja do outro lado. Eles (a prefeitura) poderiam melhorar isso e fazer a poda. Isso pode acabar caindo nos carros que passam, seria só prejuízo", desabafa o denunciante.

Por nota enviada nesta sexta-feira (20), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), informou que nos casos em que há contato de galhos com fios energizados, o serviço de poda é realizado pela Equatorial Energia. A Semma entrará em contato com a concessionária de energia, para que o serviço seja realizado o quanto antes e reforça, ainda, que a poda de árvores só pode ser feita com autorização e orientação da prefeitura.

A reportagem entrou em contato com a Equatorial Energia. Não houve retorno até o fechamento desta edição.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.