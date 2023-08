Dona de casa Creuza Santos alega que árvore corre risco de queda na Marambaia

Uma árvore estaria com risco de queda na rua da Marinha, no bairro da Marambaia, em Belém. É o que afirmam moradores da área, que dizem que já acionaram a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). A dona de casa Creuza Santos reforça que essa árvore é essencial para o ambiente, mas precisa urgentemente de poda.

Segundo a denunciante, também foram jogados vários lixos e entulhos ao redor do vegetal, em cima das raízes, causando a poluição do ambiente (Reprodução / Você Repórter)

Segundo a denunciante, os galhos do vegetal são enormes e atingem cabos de postes de energia. Ela explica que a queda de folhas da árvore não é acompanhada de forma correta. E que essas folhas vão diretamente para os bueiros, resultando em entupimentos do esgoto.

"Essa árvore possui galhos que caem em cima da fiação elétrica. Quando ela atinge os cabos, ficamos sem internet, sem energia, sem nada. O muro que fica ao lado da árvore já está quebrando e as folhas que caem da árvore também entopem o esgoto", ressalta Creuza.

No local, também foram jogados vários lixos e entulhos ao redor do vegetal, em cima das raízes, causando a poluição do ambiente. Devido a altura dos galhos, o problema assusta os moradores, assim como a inclinação do vegetal que está curvando em direção às residências da área. "Ela pode cair em cima das nossas casas ou então, pode cair em cima de algum carro ou motoqueiro que estiver passando", conta o motorista Manoel Sarmento.

"Se a gente for cortar a árvore, eles (Semma) vão querer ir para cima da gente, com cobranças e até prender a gente. Nós queremos pedir uma solução para ver se mandam alguma equipe para podar a árvore e evitar um acidente", pontua Manoel.

As folhas das árvores caem nos esgotos e causam entupimentos, segundo relatos (Reprodução / Você Repórter)

A comunidade está preocupada com a chegada do inverno, pois com a árvore de grande porte, o risco de queda duplica no local. "Se cair em cima da nossa casa, o órgão público não vai indenizar as nossas residências ou meu carro que fica na via e pode também ser atingido. Precisamos que a árvore receba a poda", disse Manoel.

Em nota enviada na última quarta-feira (9), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informou que irá encaminhar uma equipe técnica até o local.

