Mangueira centenária está com risco de queda, dizem moradores da 14 de Abril

Na travessa 14 de Abril, no trecho entre Rua dos Pariquis e Rua dos Caripunas, no bairro da Cremação, a comunidade relata um problema sobre uma mangueira centenária que estaria correndo risco de desabar. Segundo os denunciantes, a falta de poda está causando prejuízos como a constante queda de galhos.

A árvore está bastante inclinada e, em períodos de chuva, o vegetal costuma balançar, deixando cair pedaços de galhos ou mangas, o que pode acabar atingindo veículos ou pessoas que passam pelo local, segundo os moradores. "Ninguém vem e ninguém toma as providências. Isso aqui já está muito perigoso", comentou a moradora Aranir Correia.

O morador Eugênio Torres contou que a comunidade já realizou vários pedidos de poda (Reprodução)

O professor Eugênio Torres contou que mora no local há 21 anos e que já foram feitos vários pedidos de poda para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), mas, até o momento, os moradores nunca receberam uma previsão de manutenção. "Já faz seis anos que protocolamos o primeiro pedido de poda na Semma, mas não veio a manutenção. O perigo é cair em cima de alguém ou em cima de um veículo e causar danos. A gente não sabe como ela está por dentro, pois pode está podre que nem o que aconteceu com a sumaumeira de Nazaré", disse.

"Parece que eles querem que aconteça uma tragédia para se tomar as medidas, no qual deveria ter sido feito antes. Você pode ver que a mangueira está cheia de ervas de passarinho, que vai matando ela (a árvore) aos poucos. Ela está inclinada, está inclinando para lá pra rua, e o resultado você já sabe o que vai acontecer", desabafou Eugênio.

Há constante queda de galhos da mangueira centenária, segundo relatos dos moradores (Divulgação / Você Repórter)

Ainda de acordo com as denúncias, a última solicitação do serviço de poda foi feita ainda este ano. Os moradores também acrescentaram que já foram até a sede da secretaria para reclamar da falta do serviço. Eles receberam a informação de que deveriam realizar o pedido pelo e-mail. Porém, mesmo após o pedido de forma oficial, não tiveram nenhum retorno.

Em comunicado enviado para a reportagem na quarta-feira (12), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informou que há um pedido de poda do vegetal em tramitação, por isso, a proposta ainda não entrou na agenda de serviços da Semma com definição de data.

"Porém, como há a informação de que o vegetal apresenta risco de queda, uma equipe será encaminhada ao local para verificar a situação da árvore e definir quais serviços serão executados", disse Semma.

