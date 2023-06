Árvore cai em cima de túmulos do cemitério São Jorge, na Marambaia

Há duas semanas, uma árvore caiu em cima dos túmulos do cemitério São Jorge, localizado na rua da Mata, no bairro da Marambaia. Denunciantes alertam que há entulhos e troncos em cima dos túmulos e que não há previsão de limpeza e retirada do vegetal. Segundo relatos, a população local também reclama do abandono do cemitério, pois além dos entulhos, há mato alto e fiação elétrica exposta na área.

O autônomo Henrique Silva, 31, conta que foi visitar a sepultura de sua avó e observou que a situação continua a mesma desde a última vez que foi ao local. "Na quarta (14) passada foi o enterro da minha avó lá e hoje (20) voltamos para visitar a sepultura dela, mas está do mesmo jeito. O cemitério está abandonado, com mau cuidado e com total abandono do poder público", disse.

árvore em cemitério são josé Visitantes não conseguem passar pela área para visitar o túmulo de parentes Os restos do vegetal estão em cima dos túmulos

Denunciantes perguntaram aos funcionários do local sobre a situação, porém ninguém soube informar a respeito do assunto. Alguns não conseguem chegar nas sepulturas de parentes devido às dificuldades proporcionadas pela árvore caída. "A árvore que caiu acabou afetando algumas sepulturas, são entulhos e pedaços de árvore que não tiraram", contou Henrique.

"Ninguem faz nada. Os matos tomam conta do espaço que temos para passar entre uma sepultura e outra, além da quantidade de lixo que não é retirado do cemitério. Queremos que isso seja retirado, Já é difícil deixar um ente querido e ainda temos que passar por tudo isso para chegar nas sepulturas", pontuou Henrique Silva.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informou, por nota, que tomou conhecimento do fato por meio da administração do cemitério e que enviará equipe para realizar o retalhamento e coleta de galhos no local ainda esta semana.

Já a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), também por meio de nota, informou que “não procede a informação de abandono dos dois cemitérios públicos administrados pelo órgão, o Santa Izabel, no Guamá, e o São Jorge, na Marambaia”, afirmando que são realizados diariamente serviços de roçagem, capinação, retirada de entulho e lixo nas alamedas e nos arredores das sepulturas.

A nota ainda diz que, recentemente ocorreu a operação Dia das Mães, com mais de 200 funcionários nos espaços para intensificar os serviços de manutenção nos espaços, para deixar os locais mais preservados para as orações e homenagens.

A Secretaria reforçou que “a responsabilidade sobre a manutenção e zelo pelas sepulturas é dos proprietários. Em caso de violação ou dano, a administração do cemitério deve ser acionada para as providências cabíveis”.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)