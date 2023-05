Cemitério clandestino com corpos esquartejados e cão decapitado é encontrado em Santa Catarina

Um cemitério clandestino com corpos humanos esquartejados e um cachorro decapitado foi encontrado pela Polícia Civil no último sábado (20), na cidade de Balneário Barra do Sul, no Litoral Norte do estado de Santa Catarina. Um homem foi preso preventivamente suspeito dos homicídios.

De acordo com a Polícia Civil, a partir de informações divulgadas pelo G1, o cemitério ficava em uma construção atrás da casa dele. O suspeito também foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver. Segundo a delegada Tânia Harada, não há informações sobre motivação dos crimes. O suspeito nega participação.

A Polícia Civil suspeita que as vítimas sejam mulheres que estavam desaparecidas desde o final de março. Elas teriam ido à residência do suspeito junto com o homem. "Um delas estava com um cão, que deve ser o que encontramos enterrado ontem", informou a delegada.

"Caso se confirme a identidade das vítimas, elas teriam ido para a casa do suspeito voluntariamente. Os envolvidos eram usuários de drogas", detalhou Tânia Harada. A identificação, no entanto, depende do resultado da perícia.

Além da Polícia Civil de Barra do Sul e Araquari, participaram da ação agentes da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Joinville, Polícia Militar de Barra do Sul e do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville.