TJPA atende pedido do Ministério Público e determina interdição do Cemitério Parque da Eternidade

O Ministério Público do Estado do Pará (TJPA), por meio da desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento, atendeu um pedido do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), via 5ª Promotoria de Justiça de Marituba, e determinou a paralisação das atividades de sepultamento do Cemitério Parque da Eternidade, em Marituba, Região Metropolitana de Belém (RMB), sob a alegação de dano ambiental. Estão permitidas apenas atividades de visitação de parentes e manutenção do cemitério.

No dia 10 de março deste ano, ocorreu a decisão do agravo de instrumento. O MPPA requeria a paralisação imediata das atividades de sepultamento e venda de jazigos e planos funerários, permitindo apenas as atividades de visitação de parentes e manutenção do cemitério, sob pena de multa em caso de realização de sepultamento no valor de R$ 20 mil.

O Ministério Público também solicitou que o Cemitério realizasse suas atividades em local adequado, devidamente aprovado pelos órgãos de fiscalização ambientais do estado e município, ao mesmo tempo em que recupere integralmente os danos ambientais verificados pelas atividades no cemitério em sua localização atual. Segundo o MPPA, os serviços no cemitério estariam contaminando o meio ambiente, especialmente os corpos hídricos.

Antecedentes

Em fevereiro de 2020, o Ministério Público do Estado do Pará, através da 5ª Promotoria de Justiça de Marituba, propôs Ação Civil Pública pleiteando a imposição de obrigações para a regularização das atividades do Cemitério Parque da Eternidade. O Juízo da 2ª Vara Cível de Marituba, na decisão proferida em agosto de 2022, deferiu parcialmente os pedidos de tutela de urgência requeridos pelo MPPA, não acolhendo o pedido de paralisação das atividades de sepultamento e venda de jazigos.