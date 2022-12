Cemitério da Soledade vira parque público e apresenta resultado de restauração de túmulos históricos

O Cemitério da Soledade será reaberto como parque público em janeiro de 2023, dentro das comemorações do aniversário de Belém. Mas a transformação do local histórico em um espaço de lazer deixou uma pulga atrás da orelha de muita gente, que não esconde o estranhismo de ter um cemitério transformado em parque na cidade conhecida pelas visagens e assombrações. Veja:

A justificativa é nobre: o local onde ele foi construído é um terreno com muita história para contar. Quem ratifica é o coordenador do projeto de arqueologia da obra, Paulo Canto. Ele conta que o restauro do 'Soledade' chegou a ser embargado logo no início, sob a justificativa de que o trabalho necessitava de pesquisas arqueológicas.

VEJA MAIS

“Descobrimos um sítio arqueológico, mas ele é um sítio arqueológico que foi estabelecido antes da provável existência de um assentamento indígena dos nossos antepassados [...]. Tem os fragmentos de terra preta arqueológica e vestígios de cerâmica indígena. Então, nosso primeiro impacto foi descobrir que neste espaço já existia um sítio arqueológico muito anterior ao cemitério”, conta Paulo.

Paulo Canto e Flávia Palácios trabalham na obra de restauro do Soledade (Lucas Costa / O Liberal)

Outra parte da história do terreno que o público terá contato com a reabertura do cemitério está na superfície. Túmulos e mausoléus que carregam marcas de vários movimentos arquitetônicos dos séculos do século 19 e início do 20, vem sendo restaurados por equipes do Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação (Lacore/UFPA). No parque, um corredor de túmulos históricos brilha e se destaca no terreno, resultado do trabalho árduo de uma equipe multidisciplinar do Lacore, que conta com arquitetos, arqueólogos, engenheiros e mais pesquisadores.

Flávia Palácios, pesquisadora do Lacore, conta que o projeto estuda o Soledade há 10 anos, e comemora a possibilidade de devolver à comunidade o espaço que chama de “joia no centro da cidade”.

"Várias técnicas, inclusive de restauro, que estão sendo aplicadas aqui foram desenvolvidas pelo laboratório. Eu acho incrível porque o Soledade é uma pequena joia no centro da cidade e poucas pessoas conhecem. Na realidade criou-se uma aura, né? ‘E aí o que que é o Soledade, que que ocorreu lá?’. E agora as portas vão estar abertas para todo mundo visitar. Eu acho que é incrível”, conta a pesquisadora.

Reabertura do Cemitério da Soledade

Em obras desde o ano passado, o Cemitério da Soledade foi transformado em um parque público, e deve ter sua primeira parte entregue durante os festejos do aniversário 407 anos de Belém, no próximo dia 12 de janeiro. O projeto é resultado do Acordo de Cooperação Técnica assinado entre Governo do Pará e Prefeitura de Belém, com investimento estimado em cerca de R$ 16 milhões. O espaço deve incorporar um museu e outras ações culturais abertas ao público.