Cemitério da Soledade será reaberto como parque público em janeiro de 2023

Em obras desde o ano passado, o Cemitério da Soledade foi transformado em um parque público, e deve ter sua primeira parte entregue durante os festejos do aniversário 407 anos de Belém, no próximo dia 12 de janeiro. O projeto é resultado do Acordo de Cooperação Técnica assinado entre Governo do Pará e Prefeitura de Belém, com investimento estimado em cerca de R$ 16 milhões. O espaço deve incorporar um museu e outras ações culturais abertas ao público.

O arquiteto da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Helder Moreira, um dos responsáveis pelo acompanhamento das obras, diz que a parte civil dos trabalhos já chegou a 85% de conclusão. No entanto, o serviço minucioso e necessário da equipe de arqueologia exige a adoção de um ritmo mais cuidadoso. Moreira garante que toda a atuação segue as normas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), órgão responsável pela aprovação do projeto que baseia toda a obra, criado em gestões anteriores pelo falecido arquiteto Paulo Chaves (1946-2021).

"A parte do caminhamento, que dá acesso aos mausoléus, ali é tudo novo; não tinha nada, era só mato, estava tudo abandonado. Começamos a cavar e após 10 centímetros já fomos encontrando ossadas. Então, trabalhamos junto com a arqueologia, e isso precisa ter delicadeza", explica o arquiteto.

Toda a estrutura funerária está sendo restaurada em parceria com o Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação da Universidade Federal do Pará (Lacore/UFPA).

Como será a reabertura

O arquiteto afirma que a partir da entrega prevista para o início de 2023 as pessoas já poderão visitar o espaço e participar de oficinas oferecidas pelo Lacore/UFPA. "Eu diria que é a primeira vez que vai acontecer aqui no Pará esse tipo de integração", diz Helder Moreira.

Após a abertura parcial, o trabalho de restauração continuará, especialmente nos mausoléus. "O cuidado é redobrado, especialmente por causa dos mausoléus, que sofrem risco de desabamento”, pontua Rodrigo Carvalho Monteiro, encarregado de obras. “São muito antigos, e deram mais trabalho. É diferente de uma obra civil, porque lidamos com partes estruturais que vieram da Itália, Portugal. A gente não sabia muito bem como era a estrutura. Acabamos descobrindo em cima da hora que tinha metal, chumbo. Tudo muito interessante", completa.