Monumentos históricos do Cemitério da Soledade passam por restauração e limpeza

No início da tarde desta quinta-feira (13), a secretária de Cultura do Pará, Ursula Vidal, mostrou em suas redes sociais uma ação de restauração que acontece no Cemitério da Soledade, em Belém. Os monumentos estão passando por um processo químico para remoção de sujeiras da superfície.

Ela explicou como está ocorrendo a limpeza: “E olha que interessante: o processo de limpeza química mostrado na foto está sendo feito nas superfícies pétreas com emplastro de bentonita, ou seja, primeiro se lava a superfície, depois aplica-se o emplastro. Aí deixa agir por no mínimo uma semana e depois ele é retirado. A intenção é que ele absorva e dissolva a sujeira não solúvel”, declarou.

Depois falou sobre a satisfação em ver os monumentos restaurados: “Então a máquina do tempo gira de volta ao século XVIII, por meio da tecnologia e do talento dos professores e alunos do Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação da UFPA.

A iniciativa é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Cultura em parceria com o Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação da UFPA (Lacore-UFPA).