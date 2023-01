Com encontros no cemitério, professora é presa por se relacionar com aluno de 17 anos

Uma professora de 25 anos foi presa por se relacionar com um aluno de 17 anos, com quem se encontrava em um cemitério para ter relações sexuais. Cali Heikes lecionava em Nebraska, nos Estados Unidos, e pode pegar até 20 anos de prisão, caso seja condenada.

Informações do portal Daily Star apontam que um deputado recebeu uma ligação do Departamento de Saúde e Recursos Humanos, no dia 20 de janeiro, indicando que o aluno se relacionava com a professora. O relacionamento foi descoberto após um policial parar o carro do jovem e o questionar sobre o que faria na rua, no dia 12 de janeiro.

Na ocasião, o jovem relatou que iria até um cemitério onde se encontraria com uma amiga. Após o caso, a polícia abordou a irmã do jovem, que afirmou que a professora frequentava o quarto do irmão durante a noite, onde faziam “brincadeiras quentes”. Além disso, a jovem ainda relatou que a dupla se encontrava duas ou três vezes por semana.

Os pais do jovem também relataram para os policiais que o menino já teria perguntado como eles reagiriam caso contasse que estava se relacionando com alguém de 25 anos. As autoridades também encontraram mensagens de texto que eram trocadas entre professora e estudante.

Apesar da idade legal para consentimento ser de 16 anos em Nebraska, o relacionamento entre professor e aluno é considerado ilegal, por conta da autoridade que um exerce sobre o outro. Se condenada, a professora pode pegar até 20 anos de prisão. Ela foi presa, mas liberada após o pagamento de fiança de mais de R$10 mil.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)