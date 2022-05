Professora que teve filho com aluno de 15 anos é condenada a mais de 6 anos de prisão

Uma professora foi considerada culpada em primeira instância por realizar atos sexuais com um menor e instigar violência sexual com um menor, na última terça-feira (17). A mulher de 34 anos, que não teve seu nome divulgado, teve um filho com um aluno de 15 anos, para quem dava aulas particulares de inglês.

O caso aconteceu em Prato, no norte de Florença, na Itália, e só foi descoberto pelos pais do garoto porque o jovem desabafou com um treinador sobre a relação entre ele e a professora. Um teste de DNA atribuiu a paternidade do filho da professora ao adolescente, que ficou em prisão domiciliar antes do julgamento. A mulher foi condenada a seis anos, cinco meses e 15 dias de prisão.

O marido da professora, que havia alegado ser pai da criança, apesar de saber (segundo a acusação) que o filho não era dele, tinha sido condenado a um ano e oito meses de prisão, mas foi absolvido após o julgamento. Ambos deixaram a audiência sem prestar declarações. Os advogados do casal comemoraram, apesar da condenação da professora.

“Estamos felizes pelos resultados de um pai que não fez nada além de dar seu amor a um recém-nascido. Certamente esperávamos algo melhor para sua esposa, mas estamos esperando pelas razões”, comentaram os advogados Mattia Alfano e Massimo Nistri, para o jornal italiano L’Unione Sarda.

