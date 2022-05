Delegada da Polícia Civil é demitida após várias transgressões no Pará

Foi publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, na segunda-feira (16), a portaria de demissão da delegada de Polícia Civil do município de Alenquer, Fabiola Martins Rabelo. A decisão se dá após a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar. A portaria de demissão, assinada pelo Governador do Estado, Helder Barbalho, cita as transgressões disciplinares da então delegada, todas relacionadas ao Art. 74, da Lei nº 4.878/65.

VEJA MAIS

Veja as transgressões da ex-delegada

XIII – Valer-se do cargo com o fim de obter proveito de qualquer natureza para si ou para outrem;

XXV – Receber propina, comissões ou auferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e sob qualquer pretexto, em razão de função ou cargo que exerça ou tenha exercido, aplicar irregularmente o dinheiro público;

XXXV – Praticar ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa física ou jurídica, com abuso ou desvio de poder;

XXXIX – Incorrer em procedimento irregular de natureza grave.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou uma nota com o posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e tenta contato com a ex-delegada.