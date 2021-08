'Passa a mão gostoso', diz cuidadora, de 26 anos, para idoso e surta ao ser demitida

Uma mulher de 26 anos que trabalhava como cuidadora de um idoso, em um hospital, foi flagrada aliciando o paciente. De acordo com a filha do homem, que está internado, a cuidadora estava sozinha tentando fazer com que o idoso tocasse nas partes íntimas dela. As informações são do Metrópoles.

Tudo aconteceu quando a filha dele, que é funcionária do hospital, entrou no quarto e flagrou a situação. Segundo ela, a mulher estava com os shorts abaixados e pedia para que o idoso acariciasse seu órgão genital. “Passa a mão gostoso”, disse a acusada.

A filha pediu para que a cuidadora se afastasse e dispensou os serviços. Enfurecida, a acusada teria tentado agredir a outra mulher, mas foi contida por enfermeiras que entraram no local. A filha do idodo procurou a delegacia e registrou uma ocorrência de lesão corporal dolosa e ameaça.