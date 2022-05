LBV sensibiliza crianças no combate à violência e exploração sexual

A Legião da Boa Vontade (LBV) promove um bate-papo e apresentação teatral com as crianças e adolescentes atendidos pela instituição sobre o abuso e a exploração sexual dos menores de 18 anos. A programação é alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual, que transcorre nesta quarta-feira, 18, mas o evento acontecerá na quinta-feira, 19, a partir das 8h da manhã, no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, em Ananindeua.

A programação tem o apoio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Daniel Reis, que promoverá a roda de conversa na LBV. O objetivo do bate-papo é sensibilizar e informar os meninos e as meninas a se protegerem e também a denunciarem quaisquer violações de direitos que possam vir a sofrer.

Há 72 anos, a LBV promove o amparo de crianças e adolescentes através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da entidade. O objetivo é promover a garantia dos direitos e deveres das crianças e adolescentes por meio de atividades que despertem as competências e as habilidades, promovam vivências igualitárias e integrem a família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo vínculos familiares e comunitários.

Serviço:

Evento: LBV sensibiliza meninas e meninos no combate à violência e exploração sexual infanto-juvenil

Dia: quinta-feira, 19

Hora: 8h

Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV (Av. Claúdio Sanders, lote 172, centro de Ananindeua)