Árvore causa transtornos na travessa das Mercês, em São Brás

Uma castanheira localizada na travessa das Mercês, em São Brás, está causando transtornos aos moradores da área. O problema ocorre devido ao seu tamanho, por estar apoiada em um poste, além de tirar telhas de uma casa que fica em cima de um estabelecimento comercial.

A denunciante Lais Claudia, dona do imóvel e da casa comercial, reclama que o problema ocorre há mais de 10 anos e que já fez várias denúncias, porém, só houve duas podas ao longo da década. "Esse vegetal está tão grande que está tirando as telhas do meu ímovel e com isso, estou tendo problemas com goteiras, infiltrações, além do grande risco de assalto com pessoas subindo pela árvore", desabafou.

Outra reclamação dos moradores é que quando bate ventos ou fortes chuvas, saem faíscas dos fios elétricos do poste, pois a árvore acaba encostando nos fios, trazendo riscos de incêndio.



A comerciante tentou entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e também com a Equatorial Energia, mas nada foi resolvido. "O vegetal só faz crescer mais ainda. Os galhos estão grandes e quase invadindo para dentro de um dos cômodos da casa", contou.

De acordo com Laís, a Semma comunicou que não pode resolver o problema, devido a concessionária de energia não fazer o desligamento da fiação, já a Equatorial Energia disse que depende do ógão para programar o devido desligamento.

"Eu não posso mandar fazer a poda porque serei multada e sofro com isso. Sei que não irei receber nenhum ressarcimento dos móveis que já perdi, por causa das goteiras e dos materiais que já gastei para reformar os cômodos da casa e o telhado", pontuou Laís.

Em nota, a Equatorial Pará informou que ainda esta semana irá se reunir com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para tratar sobre o assunto e avaliar as medidas necessárias para resolver o problema na área.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informou, em nota, que vai enviar uma equipe técnica até a travessa das Mercês, nesta quarta -feira (25), para verificar a situação da castanheira. Ao mesmo tempo, o órgão vai solicitar à empresa Equatorial Energia o agendamento do desligamento de energia na área para que o trabalho de poda seja realizado.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)