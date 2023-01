Em Santa Maria do Pará, moradores reclamam que estão sem água há 15 dias

No município de Santa Maria do Pará, moradores dos bairros Centro, Marambaia, Mutirão, Barrolandia e Marilandia, reclamam sobre a constante falta de água. Um denunciante anônimo informou que os bairros estão há mais de 15 dias sem o abastecimento de água.

"É uma situação muito ruim. Eu, meus avós de 88 e 78 anos, minha filha de quatro anos e os demais adultos, tentamos economizar água de forma absurda. A última vez que tivemos o abastecimento foi de 00h00 às 3h da manhã. Temos que juntar água e torcer para que a caixa encha o máximo, pois a água vem em menor quantidade", contou o denunciante.

De acordo com os funcionários da Cosanpa, a falta do serviço é por consequência de um motor da bomba de água, que já foi trocado três vezes e que novamente, foi levado para Belém para ser substituído.

VEJA MAIS:



Alguns servidores da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) do local afirmaram que não tem previsão de estabilizar o fornecimento de água. Segundo informações da denúncia, a questão do abastecimento de água em alguns pontos da cidade do município é desorganizada e isso causa transtornos aos moradores da região.

"Nós estamos tendo dificuldades de fazer alimentação, cuidados pessoais, limpeza da casa, lavar roupas, louça e higiene da própria casa", disse.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), informou que recentemente realizou manutenções nos setores que abastecem a cidade. A Cosanpa informou também que nesta segunda-feira (23), todos os sistemas estão operando dentro da normalidade.

"A Cosanpa ressalta que equipes da Companhia estão mapeando áreas para identificar se existem problemas pontuais que prejudiquem o fornecimento de água. Caso encontrados, serviços serão programados para normalizar o problema", finalizou o comunicado.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)