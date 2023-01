Moradores do bairro da Condor reclamam de tubos de concreto que estão sendo jogados no canal

Desde de dezembro de 2022, as pessoas que residem na Avenida Bernardo Sayão entre Padre Eutiquio e José Bonifácio, no bairro da Condor estão incomodadas com tubos de concreto que estão sendo jogados no canal.

Além disso, há bastante mato alto nessa região, o que demonstra falta de manutenção para manter este local mais limpo e seguro, já que o mato, quando alto, pode servir de habitação para animais peçonhentos e outras pragas, que se aproveitam da sujeira para se proliferarem.

“O mato está muito alto! Essa limpeza não é feita desde o ano passado, e para completar ainda teve o descarte desses tubos de concreto no canal de forma inapropriada”, afirma uma moradora que não quer ser identificada.

A equipe do Eu Repórter procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) a qual informou que disponibiliza o “Zap-Entulho”, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência.

O serviço pode ser solicitado exclusivamente por meio de mensagem no whatsapp: (91) 98499-0059. Vale ressaltar que o descarte correto de resíduos sólidos com volumes maiores que 1m³ é de responsabilidade de quem o produz.

Sobre a limpeza do canal, a Sesan informa que todos os 65 canais de Belém são limpos manualmente ou dragados desde janeiro de 2021 sem interrupção e com intensificação no período chuvoso.

