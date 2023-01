Ponte está intrafegável no bairro do Telégrafo, afirmam denúncias

Uma ponte do canal da rua do Galo, conhecido como Canal do Telégrafo, localizado no bairro de mesmo nome, encontra-se intrafegável por apresentar uma série de problemáticas envolvendo a estrutura, segundo denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter. Elas alegam que há o risco da ponte cair a qualquer momento pois a mesma não recebe limpeza e manutenção há pelo menos 15 anos.

De acordo com os relatos, a ponte foi inaugurada por volta do ano de 2007 com a estrturua feita de material metálico. Com o tempo, a ponte foi se deteriorando e alguns pontos da mesma foram substituídas por madeiras improvisadas implantadas por moradores que visavam amenizar os danos.

Atualmente, a ponte encontra-se coberta por mato alto. A estrututa em aço está quebrada e enferrujada, podendo causar algum problema de saúde, seja por corte devido as pontas afiadas, seja por doença advindo do ferrugem. Já a estrutura de madeira está toda mal colocada, o que leva os moradores a acreditarem que a ponte corre risco iminente de queda.

Um denunciante anônimo conta que vários acidentes foram registrados pois a ponte é o único meio de acesso que liga o bairro do Telégrafo com o bairro da Pedreira através do canal, e as pessoas a usam com frequência. "Já vi gente se cortanto, tropeçando, caindo.. Graças a Deus foram acidentes leves, mas a gente não pode esperar algo grave acontecer", conta.

As denúncias também mostram que as passagens entorno do canal estão com falta de iluminação pública em alguns postes, deixando o local escuro, sendo este um cenário propício para ações de criminosos no bairro.

A falta de limpeza do Canal do Telégrafo - o canal Marginal Esquerda de Pirajá - também foi mencionada nas reclamações. Segundo os moradores, o canal não recebe o serviço há anos e a sujeira contribui diretamente para os alagamentos recorrentes na área.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que vai enviar uma equipe ao local para verificar e programar a realização do serviço na ponte que liga a travessa Timbó com a rua das Flores, no Telégrafo.

A Sesan informa, ainda, que o canal será contemplado com a Operação Inverno 2023, que visa ações de limpeza dos 65 canais da cidade de Belém.

