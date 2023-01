Pedestres denunciam estacionamento irregular na avenida Senador Lemos

Quem precisa transitar pela avenida Senador Lemos, em Belém, entre passagem das Flores e rua do Canal do Galo, sente dificuldade de acessar as calçadas desse trecho já que carros de várias lojas de veículos seminovos utilizam o passeio público como estacionamento de veículos no local, atrapalhando o fluxo de quem precisa passar por essa área.

Segundo os denunciantes, o problema ocorre há mais de dois anos e, até hoje, nada foi feito. “A questão piorou devido ao fluxo de clientes para os estabelecimentos. Fica pior para quem tem limitações, como os idosos e os cadeirantes, por exemplo”, disse um denunciante que não quis se identificar.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) afirma que realiza fiscalização na área, por meio de rondas com viaturas e motocicletas, e que já fez autuações mediante flagrantes de estacionamento irregular.

O órgão comunica que só pode fazer autuação se houver flagrante, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ainda em conformidade com o CTB, somente é permitido, fora o agente, a autuação mediante câmeras de videomonitoramento e radar, equipamentos autorizados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

