Após poda de árvore, galhos são descartados em calçada da Travessa Wandenkolk e obstrui passagem

A calçada da travessa Almirante Wandenkolk, entre as ruas Jerônimo Pimentel e Bernal do Couto, no bairro do Umarizal, em Belém, está obstruída por galhos de árvores que foram descartados indevidamente na área, após um serviço de poda.. Segundo relatos, o resto do material foi jogado na passagem destinada à pedestres há pelo menos um mês, supostamente por uma equipe da prefeitura, levando pessoas a trafegarem pela pista.

De acordo com denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, a situação é preocupante pois apresenta risco à segurança de quem anda pela rua, em meio a um grande fluxo de carros, ônibus e motocicletas na travessa, deixando-as suscetíveis a atropelamentos.



Uma denunciante, que optou por não se identificar, conta que precisa passar pelo trecho citado para chegar ao trabalho e que já presenciou acidentes ocasionados pela obstrução. "Um idoso tropeçou e caiu, na tentativa de andar pela pista. Outro, passou no meio da rua e quase foi atropelado, e esses são apenas os casos que eu sei", diz.

A reclamante afirmou que é incomum encontrar galhos de árvore jogados dessa forma no local, mas que a prática de descarte irregular de lixo é feita com frequência na área.

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) explica que, em função das fortes chuvas que têm caído na cidade de Belém, intensificou o trabalho de poda preventiva na cidade, para evitar novas quedas de árvores, ação que se tornou prioridade nas três últimas semanas. "O recolhimento de galhos e folhas já foi retomado nesta quinta-feira, 30. Até a próxima terça,4, esse material será retirado da Almirante Wandenkolk", disse.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)