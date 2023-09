Atendente Amarildo Ferreira diz que raízes de árvore provocaram vazamento de água no Umarizal

Na avenida Generalíssimo Deodoro, na esquina da avenida Conselheiro Furtado, no bairro do Umarizal, em Belém, uma mangueira antiga está causando transtornos para moradores e comerciantes da área. As raízes quebraram um cano no último domingo (10), o que ocasionou um vazamento de água. O denunciante e atendente de loja Amarildo Ferreira conta que a árvore está inclinando e ameaça cair na via.

O denunciante afirma que o vazamento de água ocorre há três dias (Créditos: Célia Pinho)

A tubulação continua quebrada e o problema do vazamento de água não foi corrigido. Amarildo também disse que os galhos da mangueira estão sendo sustentados pela fiação elétrica. As raízes da árvore estão rompendo as calçadas. Por conta disso, Amarildo acredita que as raízes podem ter danificado a estrutura da tubulação.

"Isso mexeu no tubo de água. Já liguei para a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e só recebo uma gravação. Hoje (terça-feira,12), consegui um outro telefone para entrar em contato com eles. A gravação só dizia para aguardar um momento. Digito o número que eles pedem, mas nada de retorno", diz Amarildo.

O denunciante conta que o desperdício já durava há três dias. E cobra medidas urgentes para resolver o vazamento. Amarildo também afirma que fez contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para tentar denunciar a situação da mangueira. "Eu passei um e-mail para o órgão e me pediram para passar um número de protocolo. Mas eu não tenho tempo de ir lá na sede para fazer isso. Mandei o caso com fotos", conta.

Os galhos da árvore podem ter danificado a estrutura da tubulação (Créditos: Célia Pinho)

Amarildo acrescentou que foi instruído a encaminhar o problema para a concessionária de energia. Porém, não obteve retorno de que algo seria feito para corrigir o problema. O atendente pede que o problema seja resolvido, pois teme que o vazamento de água prejudique o abastecimento da rede local.

Em nota enviada nesta quarta-feira (13), a Equatorial Pará informou que, até esta quinta-feira (14), enviará uma equipe técnica para avaliar a situação da rede elétrica no local. "Após essa análise, a empresa adotará as ações necessárias e adequadas para garantir o fornecimento de energia com segurança", disse.

Já a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou, também por nota enviada nesta quarta-feira (13), que fará o serviço de conserto do vazamento assim que a árvore for retirada. "O remanejamento do vegetal não é responsabilidade da Cosanpa", comunicou.

A reportagem solicitou nota para a Semma e aguarda retorno do órgão.

