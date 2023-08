Comerciante Beatriz Silva afirma que mangueira sofre risco de queda na rua dos Mundurucus

Uma mangueira localizada na rua dos Mundurucus, no trecho entre as travessas Três de Maio e Nove de Janeiro, no bairro da Cremação, em Belém, está com risco de queda, segundo denúncias da comerciante Beatriz Silva, moradora do bairro. A comunidade colocou uma placa de aviso com madeiras em frente e no entorno do vegetal para que nenhum veículo estacione ao lado e para que pedestres não se aproximem da área.

Os moradores também dizem que a árvore está apoiada em cabos telefônicos dos postes. Eles afirmam que os galhos estão podres e já teriam sido despencados se não fosse o apoio da fiação telefônica. Um dos galhos está abatido após um carro coletor ter tombado com a árvore, de acordo com as denúncias.

Célia Pinho, na visita ao local: agentes da Semma disseram que vão fazer a poda da árvore (reprodução)

Equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) estava no local, durante a reportagem. Os agentes da Semma informaram que vão retirar o galho quebrado e fazer a poda da árvore. No perímetro, também foi visto um ipê plantado pela vizinhança, mas a planta deverá ser retirada por conta das raízes estarem apodrecidas. Beatriz Silva conta que o ipê não caiu na via devido ao apoio dos galhos nos cabos telefônicos.

"A planta está inclinada por conta de uma batida do carro coletor que passou. Isso sempre acontece por conta de veículos grandes. Inclusive, há uma outra árvore mais à frente que também recebeu danos. Mas essa árvore aqui, com a placa, está pelo fio", diz Beatriz.

A comerciante Beatriz Silva alerta para os riscos de queda da árvore na Mundurucus (reprodução)

Durante a reportagem, a equipe técnica da Semma realizou análises em uma outra árvore, no mesmo perímetro, devido a sua inclinação. A denunciante acrescenta sobre os riscos de queda da árvore. "É arriscado, já que tem criança que brinca por aqui. Aqui tem um alto tráfego de carros e motos".

Beatriz conta que a árvore está com aspecto deteriorado há duas semanas e que os vizinhos possuem medo em colocar veículos estacionados próximo ao trecho onde está localizada a árvore. A comunidade pede mais atenção para as árvores da via.

Procurada pela reportagem, a Semma encaminhou na terça-feira (29) um comunicado sobre a avaliação feita pelos técnicos que estavam no local. "A árvore foi avaliada e constatado que não existe nenhum risco de queda. O vegetal possuía apenas um galho quebrado que fora quebrado durante a passagem de um caminhão. Para evitar novos episódios como este, a Semma realizou poda para levantamento na mangueira", informou a nota.

Mangueira está hoje apoiada em cabos e fios dos postes: moradores dizem que os galhos estão podres (reprodução)

