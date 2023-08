Servidor Waldir Santos denuncia vazamento de esgoto no conjunto Benjamim Sodré, no Parque Verde

No conjunto Benjamim Sodré, localizado no bairro Parque Verde, em Belém, a rua Araguari vem sofrendo com um vazamento de esgoto que há tempos vem causando transtornos aos moradores. O servidor público Waldir Santos denuncia que o problema já é conhecido pelos órgãos públicos: os trabalhadores da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) já estiveram no perímetro com equipamentos, mas, segundo a denúncia, os serviços não foram feitos de forma correta.

O denunciante Waldir Santos conta que a situação causa incômodo e indignação aos moradores (Créditos: Célia Pinho)

No local, a água fétida, centrada nas calçadas, virou um transtorno aos que circulam pelo perímetro. "O bueiro está entupido, transbordando. Mas o bueiro não é a origem do problema. Essa situação ocorre há mais de anos. As equipes técnicas da Sesan vieram aqui, mas não fizeram nada", detalha Waldir.

Por conta da falta de solução para o caso, o local foi isolado pelos próprios moradores, para não ser pisado. E o alagamento causado pelo esgoto já transborda para parte da pista. Os moradores reclamam do constante odor e dos riscos de contaminação do local. Em épocas de chuva, a área fica imprópria para a passagem de pedestres e a comunidade teme problemas de saúde ocasionados pelo esgoto a céu aberto.

"Quando você sai para trabalhar, ou seja para ir para escola, você pode correr o risco de ganhar um banho dessa água podre. Isso é um horror", acrescenta Waldir. Ele também disse que os moradores pedem para que os carros diminuam a velocidade para que a água não atinja quem estiver passando .

O vazamento ocorre em toda a via, segundo as denúncias (Créditos: Célia Pinho)

"As ruas do conjunto vêm em descida. Por isso essa água vem correndo pelas valas. Está chegando a época de chuva e a situação vai complicar ainda mais. Nós pagamos nossos impostos para termos um serviço de qualidade. Já faz anos que estamos sofrendo com esse problema, queremos uma solução com urgência", ressalta Waldir Santos.

Procurada pela reportagem para tratar sobre o problema, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, em nota, que "enviará uma equipe técnica ao local mencionado para verificar a situação". Segundo diz a Sesan, "se for constatado que o problema é de competência da Sesan (esgoto pluvial) será tomada as medidas cabíveis".

