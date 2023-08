Cozinheira Maria Moura reclama de águas paradas ao lado da Unidade de Saúde do Bengui

O acúmulo de águas fétidas e sem escoamento, em frente à Unidade Municipal de Saúde (UMS) do bairro do Bengui, localizada entre as passagens do Campinho e Ferreira Filho, vem se tornando um transtorno aos moradores da área. A poça de água se mantém há tempos, e nunca seca, mesmo com dias seguidos de sol. Nos períodos de chuva, os moradores dizem que a poça de água se espalha ainda mais e prejudica a passagem de pedestres e também dos pacientes. A cozinheira Maria Moura, moradora do bairro, conta que não sabe de onde vem tanta água, mas reforça que o problema continua há anos.

Maria conta que a situação se estende por anos e que nada é feito para solucionar o problema (Créditos: Carmem Helena)

"Moro na outra rua. Esse problema persiste há vários anos. Entra ano e sai ano e a situação não muda. Não fazem nada para tirar esse problema. Ontem, isso aqui estava um rio. Na semana passada, toda essa poça estava cheia de mato", diz Maria. A moradora ressalta que o problema atinge toda a via e causa transtornos a comunidade local.

VEJA MAIS:

A equipe de reportagem foi até o local e flagrou limo e lama junto à poça de água. As calçadas foram degradas pelo alagamento. O problema também prejudica pedestres e condutores de veículos que entram e saem da unidade de saúde. A poça de água, localizada em frente, prejudica a entrada e saída.

"Vim fazer uma consulta nesse posto de saúde e me assustei quando eu vi o problema. Além disso, tem uma escola bem aqui", acrescenta Maria. Os moradores dizem que a situação agrava os riscos à saúde da vizinhança e dos próprios pacientes da unidade. Segundo diz a comunidade, o problema é a falta de uma política eficiente na área do saneamento.

A grande poça de água danificou as calçadas e parte da via (Créditos: Carmem Helena)

Para Jondson Ribeiro, eletrotécnico e morador do bairro, a água acumulada tem relação ao esgoto local, pois está todo entupido. "A última chuva que caiu aqui faz uns 15 dias. Isso aqui sempre esteve muito cheio. Agora, a poça está um pouco seca porque eles (Sesan) mandaram, ontem, um caminhão vim tirar a água, tiraram uma capinação e sugaram ali na galeria, mas não adianta.

De acordo com a nota enviada no último sábado (26), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), informou que a passagem Maciel faz parte de um grupo de vias que necessitam de obras estruturantes e serviços asfálticos. O órgão municipal acrescentou que tem trabalhado na busca de recursos para realizar as manutenção e que já existe um projeto destinado para a via, que consiste em drenagem e pavimentação.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.