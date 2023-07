Mecânico Eliton Aood reclama de água empoçada na travessa W-2 em Icoaraci

Uma cratera tomada por água empoçada tem causado transtornos aos moradores da travessa W-2, no bairro da Campina, distrito de Icoaraci, em Belém. De acordo com as denúncias recebidas, o problema é antigo. Por não ter para onde escoar, a água fica represada no buraco que já tomou conta de metade da via e se transformou em uma dor de cabeça para os condutores de veículos, além de dificultar a mobilidade de quem mora na área e também de quem precisa passar pela via. Os detalhes da situação foram relatadas à redação de O Liberal pelo mecânico Eliton Aood.

Segundo ele, diversos serviços de limpeza já foram feitos no local para tentar eliminar a água acumulada, mas o problema é crônico e ainda não foi solucionado totalmente. “Pode tá dois dias de sol, mas, mesmo assim, ela [a rua] não seca. Tem um monte de processo rolando, nós [os moradores] já fomos várias na Secretaria de Saneamento”, conta Eliton. "Como pode uma poça dessa nunca secar? A gente não consegue passar por aqui sem enfrentar transtornos. A roda do carro fica toda suja e pode até danificar o veículo", detalha.

Para os pedestres que precisam transitar pelo local, a única alternativa é andar pela calçada para evitar o contato com a água suja. Já para os condutores que trafegam no trecho, a alternativa é reduzir a velocidade no momento em que estão passando para evitar molhar os pedestres.

Problema afeta moradores na travessa W-2 (Célia Pinho / Especial para O Liberal)

A poça d’água já apresenta uma aparência esverdeada, resultante da formação de limo e lodo aos quais os moradores atribuem a dificuldade para o escoamento. Eles temem que a situação acarrete também problemas de saúde em quem mora nas redondezas, já que a água parada pode contribuir para a proliferação de focos de mosquito da dengue.

Além disso, o forte odor ocasionado pelo acúmulo da água suja e o crescimento de mato nos arredores da poça também são motivo de incômodo. E para complicar ainda mais, pequenos lamaceiros vêm se formando ao longo da rua e as bordas das calçadas estão sendo tomadas pelo mato e por restos de lixos trazidos pela água. "Uma situação insustentável. Pedestres e motoristas enfrentam esse problema todo dia. Alguém precisa resolver", apela Eliton.

Posicionamento

Em nota divulgada na terça-feira (25), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) afirmou que atua para alcançar o maior número de vias de Belém com serviços e ações, de acordo com o planejamento e orçamento municipal. “A Sesan informa que irá verificar a situação, tendo em vista que a área faz parte do cronograma do órgão municipal de Saneamento e que conta com proposta de projetos para atender a travessa WE, em Icoaraci”, detalhou o comunicado.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.