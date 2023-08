Casa Dia: gerente lamenta falta de segurança e o aumento de assaltos na unidade, em Belém

O Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas, conhecido como Casa Dia, que está localizado na avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Barreiro, em Belém, é inseguro para os 16 mil pacientes inscritos no projeto de assistência. Quem afirma isso é Naldo Silva, agente da Pastoral da AIDS. O acesso principal fica trancado no horário de atendimento por conta dos constantes assaltos que ocorrem na área. Para entrar na Casa Dia, os pacientes precisam entrar pela lateral do local. Os atendimentos estão comprometidos desde o último assalto, ocorrido no último sábado (19).

O gerente do espaço diz que os colaboradores e pacientes se sentem abandonados pelo poder público (Reprodução / Você Repórter)

Aparelhos como data-shows, computadores, frigobar e botijões de gás foram levados da unidade. Naldo conta que a situação compromete os atendimentos na Casa Dia. Funcionários e pacientes conversaram com uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) sobre o problema. "O órgão de saúde veio até nós para falar sobre isso, pois nós vivemos inseguros e relatamos tudo o que ocorre para as equipes da Sesma sobre os riscos e perigos de assalto. A gente quer pedir ao órgão público mais segurança para que, novamente, possamos abrir a porta principal de entrada do nosso centro", diz Naldo.

De acordo com o gerente da Casa Dia, faz três meses que o centro de assistência não possui guardas de vigilância. "A gente não quer mais ter essa sensação de invasão. Depois do assalto que ocorreu no sábado (19), a Guarda Municipal de Belém (GMB) começou a fazer ronda pela área e tivemos a boa notícia de que a guarda iria fazer a segurança da Casa Dia, para que não ocorresse mais furtos", conta.

"Entre aqui como o paciente de número 110 e é lamentável ver essa situação. Aqui está precarizado e ocorre uma série de problemas. O ladrão conseguiu entrar na Casa Dia pela porta da área de lixo. Um vizinho colocou seu carro antigo, com pneus furados, ao lado da porta para que os ladrões não conseguissem mais entrar, pois eles (criminosos) iriam voltar e roubar o resto dos computadores. Se isso acontecesse, iria paralisar 100% as nossas atividades", informa Naldo.

A entrada principal da Casa Dia é fechada por conta dos constantes assaltos (Reprodução / Você Repórter)

Naldo acrescenta que o atendimento não foi cessado. As atividades na área ambulatorial continuam sendo realizadas, mas a parte burocrática, como os serviços de resultados de exames e marcações de consultas, ainda está parado, pois é necessário que seja reposto os equipamentos que foram furtados. "Eles não deram prazo se vão repor os equipamentos. Também falamos sobre isso durante a reunião. Vamos ter uma nova rodada de reuniões para ver de que forma será resolvida nossa situação", disse Naldo Silva.

Por comunicado enviado na última sexta-feira (25), a Guarda Municipal de Belém (GMB) informou que a segurança do espaço é terceirizada e conta com reforço de rondas externa pelos guardas municipais, por meio de motos e viaturas da inspetoria da área.

"A corporação, assim que ficou sabendo da ocorrência, foi até o local e fez diligência na área e no entorno da Casa Dia. A Guarda informa, ainda, que intensificou o patrulhamento. A população pode colaborar com o trabalho da corporação denunciando qualquer tipo de delito por meio do telefone gratuito 153", comunicou.

A reportagem solicitou nota para a Sesma e aguarda o retorno do órgão.

