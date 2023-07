Complexo Esportivo abandonado incomoda moradores no bairro da Condor

Moradores que vivem ao redor do Complexo Esportivo e de Lazer Augusto Rezende, na avenida Bernardo Sayão, entre as avenidas Alcindo Cacela e Roberto Camelier, no bairro da Condor, em Belém, afirmam que o espaço está em condição de abandono com mato alto e sujeiras. As reclamações apontam que tanta sujeira atrai urubus e roedores. E que a falta de segurança, exemplificada pelo furto de lâmpadas e pela presença de usuários de drogas, agrava o incômodo e afasta visitantes. "Com essas condições de total abandono e com lixo se aproximando da quadra de esportes, não temos condições de vir aqui. É só mato. Os postes de iluminação não funcionam. Alguns equipamentos estão quebrados. As pessoas não sabem preservar o que têm", reclamou o motorista Weidine Neves.

O denunciante Weidine Neves conta que o espaço está completamente abandonado (Carmem Helena / O Liberal)

Weidine reforçou que o ambiente não possui iluminação pública. Alguns equipamentos foram quebrados e há postes sem lâmpadas devido aos furtos relatados pelas denúncias. Por conta disso, a área está em total escuridão. Com entulhos nas calçadas, pedestres estariam caminhando pelo meio-fio. E como a via possui alta circulação de veículos, essa situação estaria causando riscos de acidentes, segundo as denúncias.

O Complexo foi inaugurado em 2020, porém está às escuras e apresenta muitas sujeiras, segundo relatos de moradores. Eles alegam que os quiosques do complexo também teriam sido saqueados. As áreas de vestuário também estariam impróprias para uso, pois está sem portas e com a estrutura danificada.

complexo esportivo na condor O mato alto afasta usuários das quadras de esporte O espaço não recebe manutenção desde sua inauguração, em 2020, segundo denúncias. Há poças de água com lixos ao lado das quadras Os lixos prejudicam a passagem de pedestres

Denúncia que se repete



Em janeiro, a equipe do Você Repórter apurou as denúncias feitas pelo morador Douglas Neves, 41 anos, líder comunitário no bairro da Condor. Naquela ocasião, ele informou que as quadras só receberam roçagem de forma superficial e que, em períodos de chuva intensa, os alagamentos no meio-fio são constantes.

Nota municipal

Por nota enviada no dia 19 de julho, a Guarda Municipal de Belém (GMB) informou que o Complexo Esportivo e de Lazer Augusto Rezende recebe rondas, por meio de motos e viaturas da base distrital D'água. "A GMB informa que vai intensificar as rondas no logradouro. A população também pode colaborar fazendo denúncias sobre qualquer tipo de situação suspeita pelo número 153, serviço gratuito e que funciona 24 horas", informou.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria de Urbanismo (Seurb) com relação à falta de manutenção do espaço. E para a Secretaria de Saneamento (Sesan) sobre a falta de limpeza para a questão dos lixos e mato alto. Até a manhã de segunda-feira (24), não tivemos retorno dos órgãos.

