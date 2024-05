Comerciante Janaina Lemos denuncia buracos na travessa Pirajá, na Pedreira, em Belém

A comerciante Janaina Lemos denuncia a presença de buracos na travessa Pirajá, entre as avenidas Visconde de Inhaúma a Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, relatando que essa situação incomoda muito as famílias que residem nesse perímetro de Belém. "Isso prejudica a nós, moradores, com a questão dos carros que podem dar prejuízos, sem falar nos acidentes, o que é pior para a gente. E aí, a gente já chamou, mas até agora o serviço público não veio, né? Então, a gente tenta fechar como pode", diz a moradora.

(Foto: Igor Mota / O Liberal)

Para evitar o pior a partir dos buracos na pista asfáltica, os moradores, como relata Janaina, colocam bloquetes e areia, ou, então, providenciam alguma sinalização na estrutura valendo-se de pedaços de madeira ou uma placa vermelha. "Para que a pessoa desvie do buraco, só que infelizmente, às vezes, acontece acidente. Hoje (13), já teve um carro que passou direto e quase bate nos carros que estavam estacionados, ao tentar desviar do buraco", destaca.

(Foto: Igor Mota / O Liberal)

Ocorre que a iniciativa dos moradores esbarra na abertura em sequência de buracos na via. Nem bem conseguem um ou tapar improvisadamente um deles, já tem outro abrindo. Janaina diz que do apartamento dela consegue ouvir quando um carro passa por um buraco aberto na rua. "Para resolver isso, só o serviço público, porque a gente paga os nossos impostos, mas o serviço público não está fazendo a parte dele", completa.

Em nota divulgada na terça-feira (14), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que vai enviar uma equipe ao local para verificar e tomar as medidas cabíveis.