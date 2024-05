No Tenoné, dona de casa Márcia Moraes diz que vive há 40 anos em rua sem asfalto

Na Passagem 3 Marias, no bairro do Tenoné, em Belém, o asfalto existe até uma determinada parte. O restante da via não possui pavimentação asfáltica. A dona de casa Márcia Moraes, de 40 anos, relata que já perdeu vários compromissos por não conseguir trafegar na via, que está em condições precárias.

Os próprios moradores jogaram restos de lajotas quebradas em determinadas partes da rua, para evitar os alagamentos constantes. "Por muitos anos vivemos nessa situação, a gente pede restos de construção, às vezes fazemos uma coleta, mas como estamos em época de chuvas, volta a buraqueira novamente. Aqui precisamos uma tubulação um asfalto", explica Márcia Moraes, que mora há 40 anos na passagem 3 Marias.

Márcia Moraes espera que seja feito o serviço de pavimentação asfáltica na passagem 3 Marias, no Tenoné. (Reprodução: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

A dona de casa conta que muitas vezes já perdeu compromissos importantes, porque não tinha como trafegar na rua alagada, cheia de buracos e com lama empossada. "A gente chega da rua e já vai lavando os pés na torneira que o vizinho colocou aqui na frente da casa dele, porque todo tempo é esse lamaçal aqui. Várias vezes o carro do aplicativo cancela a corrida quando chega aqui e vê as condições da rua, já tive compromissos sérios e eu não consegui ir por conta dessa rua", lamenta.

O problema não é só para sair de casa, mas também para voltar. "A gente sai e pede um carro de aplicativo para voltar, eu já precisei descer antes de chegar em casa, porque o carro não entra aqui, os motoristas reclamam porque realmente danifica os carros. A minha bicicleta só vive no conserto por causa disso", diz.

Outro problema enfrentado pela população é o mato alto que está tomando conta de parte da rua. Novamente os próprios moradores se reúnem para limpar. Por conta do mato alto, a rua fica perigosa em todos os horários. "É perigoso, as pessoas chamam o carro do aplicativo, aí o carro não entra aqui, já tiveram relatos de vários moradores que foram assaltados na ida e na volta do trabalho porque tiveram de ir andando", conta.

Passagem 3 Marias, no bairro do Tenoné, não possui asfalto. (Reprodução: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

Para Márcia, a rua está abandonada, sem a devida atenção. "Já pedimos ajuda para as autoridades, até chegaram a vir aqui, mas não fizeram muita coisa. Estamos aqui esquecidos há muitos anos. Não sabemos até quando vamos viver nessa situação", desabafa.

"Eu pediria até pelo amor de Deus para olharem por nós aqui, porque já fizeram várias reportagens e queremos uma ajuda, entra ano e sai ano, e a passagem 3 Marias continua nessa mesma situação, tá complicado", pede a denunciante.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que vai enviar uma equipe ao local para verificar e tomar as medidas cabíveis.

