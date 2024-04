Dona de casa Celeste Lima reclama de postes sem luz na Rua da Marinha

Moradores da Rua da Marinha, no bairro da Marambaia, em Belém, reclamam diariamente que ao longo da via, há diversos postes sem iluminação. Situação que os moradores temem, principalmente no período da noite. Moradora da rua há 50 anos, a dona de casa Celeste Lima, diz que já tentou contato com o órgão público responsável pela manutenção dos postes, mas não obteve retorno.

Aos 75 anos, Celeste reclama que paga todo mês em sua conta de energia, a taxa do serviço de iluminação pública, porém, no poste próximo à sua residência, não há luz. "Não está como deve ser, meu marido tem tentado entrar em contato com o órgão competente, mas até agora não conseguimos. Antes ligávamos e vinham, agora não", conta.

VEJA MAIS

Quando escurece é o período mais difícil para os moradores, a rua não é muito movimentada e sem energia nos postes, moradores temem assaltos. "São vários postes sem energia aqui, a noite fica muito escuro, temos medo de assalto, é muito perigoso. Já estamos nessa situação há uns três ou quatro meses", afirma.

A moradora Celeste Lima reclama que alguns postes ao longo da Rua da Marinha estão sem luz. (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Não é somente a questão da falta de luz nos postes que tem incomodado os moradores, mas também, a falta de manutenção nos pontos de ônibus da rua. "Aqui não tem ônibus, a parada está desse jeito, não está pior porque minha filha e meu marido cuidam e fizeram até um jardim ali para não colocarem lixo. Meu esposo varre de dois em dois dias", diz.

(Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Para Celeste, é complicado lidar com os diversos problemas da rua, por ser uma moradora antiga, ela já passou por diversas situações desagradáveis, mas que foram resolvidas. Agora, ela tenta contato com o órgão responsável pela manutenção da iluminação. "Pediria primeiramente, a luz nos postes e a limpeza, isso é o principal. Estamos pagando a energia pública, mas não temos luz aqui. Estamos sempre tentando contato mas nunca resolvem nada”, lamenta a moradora.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que está implantando de forma gradativa os novos abrigos de paradas de ônibus nos principais corredores da cidade, com maior frequência de ônibus.

“Os novos abrigos de passageiros de ônibus foram fabricados em estruturas de aço inoxidável, apropriadas para o mobiliário urbano ao ar livre. Além de duráveis, possibilitam a diminuição do calor, protegem do sol e da chuva, trazem conforto e modernidade ao ambiente. Um conceito sustentável para o transporte público coletivo de Belém. A Semob informa ainda, que está realizando levantamento técnico nos pontos de parada de ônibus equipados com abrigos de passageiros, para elaboração de ações preventivas com a chegada do inverno amazônico", diz o comunicado.

A Semob informa também que, disponibiliza os seguintes canais da Ouvidoria do órgão para que os cidadãos possam formalizar reclamações e denúncias referentes a abrigos de passageiros em pontos de parada de ônibus: site (semob.belem.pa.gov.br), e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou entrando em contato pelo whatsapp (91) 98415-4587.

A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) para comentar sobre o assunto, mas o órgão não se manifestou até o fechamento desta edição.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.